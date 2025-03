Studenti impegnati nello show cooking con una pizzeria

L’impegno costante ’Varnelli’ di Cingoli, che accompagna studentesse e studenti in un percorso di crescita personale e professionale, è confermato dall’azione di orientamento svolta coinvolgendo direttamente le scolaresche nella progettazione delle attività, come l’organizzazione dello show cooking, cucina dal vivo (nella foto) spiegata dallo chef, con la pizzerìa "Lègami" di Senigallia di cui sono stati invitati a intervenire i titolari Leonardo Rocchetti e Luca Santarelli. Inoltre, fasi di orientamento sono state effettuate dal ’Varnelli’ anche in uscita, integrando i propri gruppi nelle attività promosse dalle università di Macerata e di Camerino, rispettivamente articolate sui percorsi inerenti ai Beni culturali, al Turismo e a Scienze gastronomiche. L’attuazione del progetto è stata contrappuntata da incontri universitari, lezioni in facoltà e l’esecuzione di laboratori pratici a scuola. Gianfilippo Centanni