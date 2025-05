Studenti in campo per l’Avis. Progetti sul valore della donazione

L’aula magna del palazzo comunale di Recanati ha ospitato la giornata conclusiva del progetto "Avis… un gesto che conta!", promosso dall’Avis comunale di Recanati e rivolto alle classi quinte della scuola elementari e alle seconde delle medie dei due istituti comprensivi cittadini. Il progetto rientra anche nel programma Avis Scuola dell’Avis provinciale di Macerata, con il patrocinio dell’assemblea legislativa delle Marche, e ha coinvolto oltre 1.200 studenti in tutta la provincia.

A Recanati hanno partecipato 373 alunni di 17 classi, con il supporto di 19 docenti. Presenti alla giornata finale il sindaco Emanuele Pepa, l’assessore all’istruzione Emanuela Pergolesi, i presidenti di Avis comunale e provinciale Massimo Baleani e Morena Soverchia, e la referente del progetto Angela Maria Renzi. Momento centrale dell’incontro è stata la testimonianza di Massimiliano Fiorani, ex donatore diventato paziente bisognoso di trasfusioni: un racconto toccante che ha aiutato i ragazzi a comprendere il valore concreto del dono.

Durante il progetto, svolto tra febbraio e aprile, i ragazzi hanno affrontato in modo coinvolgente i temi del sangue, della donazione e della cittadinanza attiva, anche attraverso attività a casa con i familiari. Al termine, hanno realizzato elaborati esposti in sala giunta e ricevuto gadget personalizzati e materiale didattico per le scuole. Il successo dell’iniziativa conferma il valore della collaborazione tra scuola e volontariato. Prossimo appuntamento: lunedì 26 maggio al palazzetto dellosSport per l’evento conclusivo provinciale con le delegazioni di tutta la provincia di Macerata.