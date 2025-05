Studenti in visita al cantiere del nuovo ponte di Piediripa

Gli studenti appartenenti a quattro classi dell’Istituto tecnico costruzioni, ambiente e territorio "Garibaldi–Bramante–Pannaggi" di Macerata, hanno visitato lunedì mattina il cantiere del nuovo ponte di Piediripa. Sono stati guidati dai tecnici della Provincia e della Cagnini Costruzioni, la ditta aggiudicataria dei lavori, per vedere le diversi fasi di realizzazione del nuova struttura, che andrà in affiancamento a quella già esistente. Il cantiere è stato consegnato il 30 gennaio scorso al Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) che si è aggiudicata l’appalto, formata dalla Cagnini Costruzioni ed Europrogress Group. Il costo totale dei lavori è di 9 milioni 782 mila 983,82 euro, finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che nel frattempo stanno procedendo in linea con i tempi previsto.