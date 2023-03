Studenti in visita alla iGuzzini "Scuola incubatrice di talenti"

Erano più di 90 gli studenti dell’istituto formativo IIS Mattei di Recanati che la settimana scorsa hanno fatto visita all’headquarter e ai reparti produttivi dell’azienda illuminotecnica recanatese IGuzzini. Un appuntamento coordinato dall’Ufficio risorse umane e dell’Academy iGuzzini per favorire orientamento, branding e talent acquisition fra gli studenti e da diversi anni l’azienda collabora con la scuola e organizza tour in sede nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro e di collaborazioni diverse. Per gli studenti si è trattato di un’occasione importante che contribuisce allo sviluppo di conoscenze dei lavoratori di domani e alimenta il legame con il territorio. Nello specifico, sono state invitate le quattro classi V dell’indirizzo ITIS meccanica: gli studenti hanno assistito a presentazioni e visita aziendale. iGuzzini, azienda fondata nel 1959 con un fatturato record nel 2022 di 234.1 milioni (+15,1% sul 2021) e 1.243 dipendenti nel mondo, "crede fortemente – sottolinea Cristiano Venturini, ceo iGuzzini – nella scuola come incubatore di talenti che il mondo del lavoro deve poi essere in grado di mantenere nel territorio, offrendo opportunità e qualità adeguate, per favorire lo sviluppo dell’eccellenza. Questo risultato di fatturato è merito di tutte le persone che ogni giorno lavorano con me allo scopo di migliorare le comunità e i territori in cui viviamo, avendo sempre come guida l’idea di un futuro più giusto per le nuove generazioni e uno sviluppo sostenibile per l’intera società".