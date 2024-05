Studenti in visita alla Sodico

Gli studenti delle classi 1^ A1 e 2^ A dell’Indirizzo Chimica e Materiali dell’Iis "E. Mattei" di Recanati hanno partecipato ad un’uscita didattica nell’azienda Sodico di Mondolfo. Accolti con grande ospitalità da Claudia Colomboni, hanno iniziato la visita ascoltando la presentazione da parte del direttore commerciale, Matteo Bonzagni, che ha raccontato la storia, l’organizzazione, la mission e la vision dell’azienda, nata trent’anni fa anni dall’idea creativa e geniale di Lauro Colomboni e cresciuta nel tempo fino a diventare oggi una delle realtà produttive più moderne e tecnologiche nel territorio marchigiano, tra le prime dieci aziende italiane nel settore cosmetico.

La visita è proseguita con la presentazione di alcuni dei componenti del gruppo Sodico che hanno brevemente illustrato ai ragazzi il proprio lavoro, mettendo in luce gli aspetti più interessanti del loro ruolo aziendale, le abilità acquisite e le sfide professionali che quotidianamente affrontano. Infine, gli studenti hanno assistito ad una lezione immersiva nella creazione di alcune fragranze per poi essere guidati in un tour nel settore produttivo e nel laboratorio chimico dell’azienda.

L’uscita ha rappresentato un momento formativo importante nel percorso scolastico che ha dato l’opportunità di comprendere quanto la chimica e la ricerca scientifica siano rilevanti in molteplici settori industriali e di toccare con mano il significato di un ciclo produttivo completo, dall’ideazione del prodotto, al controllo delle materie prime, fino alla produzione, all’analisi, allo stoccaggio e alla commercializzazione dei prodotti finiti.