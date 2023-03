Studenti liceali alle Nazioni Unite nelle vesti di ’ambasciatori’

Dopo l’interruzione forzata causata dalla pandemia, gli studenti del liceo scientifico ’Galilei’ sono tornati a New York, in qualità di delegati di due paesi europei, per partecipare ad una simulazione dei lavori degli ambasciatori delle Nazioni Unite. Il progetto chiamato ’Nhsmun’ coinvolge studenti delle scuole superiori di tutti i paesi del mondo in un impegnativo e stimolante confronto, volto a proporre soluzioni e presentare idee per risolvere problematiche sociali, economiche e umanitarie, con le stesse procedure seguite dagli ambasciatori dell’Onu. Gli studenti hanno iniziato il percorso di preparazione nei primi mesi dell’anno scolastico, seguiti dalle docenti di lingua inglese, le professoresse Rita Moretti e Serenella Pagnanini e da esperti, con la collaborazione di docenti del corso di Mediazione linguistica di Unimc.