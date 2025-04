Studenti meritevoli e disagiati. Diecimila euro in dono a Unimc

Diecimila euro a Unimc, destinati a borse di studio per studenti meritevoli e disagiati: è il dono di Gianna Piera Silvetti, 87 anni, insegnante delle elementari in pensione, sanginesina per nascita e maceratese d’adozione, che ha firmato ieri in rettorato l’atto di fronte al notaio e accanto al rettore John McCourt.

"Mi auguro che studenti e studentesse facciano buon uso di questo contributo – ha affermato la signora Silvetti –, per diventare brave persone adulte di cui la società ha grandissimo bisogno. Per me, che sono abituata a certi principi morali, questo non è un bel periodo storico da vivere. Le persone devono unirsi e, sinergicamente, sconfiggere un mondo di egoismo e paura. Solo la cultura, la bellezza e l’amore possono salvare il mondo".

"È un dono molto prezioso per noi – ha ringraziato il rettore –. All’Università di Macerata abbiamo tanti giovani che studiano con passione e si impegnano ogni giorno; il suo generoso gesto rappresenta un investimento importante nel loro futuro e nel futuro della società, rinnovando il valore profondo dell’istruzione come leva di riscatto e strumento di speranza".

Gianna Piera Silvetti ha regalato al rettore anche un suo libro di proverbi e riflessioni, iniziato a scrivere prima del terremoto 2016. La sua è una vita intensa, vissuta sempre all’insegna dell’altruismo e della cura verso gli altri.

"Mi sono diplomata alle magistrali – ha raccontato –. Avevo iniziato a studiare anche medicina su consiglio di un mio cugino, che lavorava per una missione in Congo in soccorso dei lebbrosi, dove però rimase ucciso. Ho insegnato per 38 anni alle elementari, poi, insieme a mia cugina, ho iniziato a fare volontariato all’estero per aiutare le persone bisognose; sono stata in Africa, in Pakistan durante la guerra. Insieme con mio marito, abbiamo investito cento milioni di lire che avevamo guadagnato grazie a un investimento fortunato in azioni, aprendo un orfanotrofio ad Addis Abeba in Etiopia, la casa "Gocce d’amore". In dieci anni abbiamo salvato cento bambini e bambine dalla tratta e dallo sfruttamento, avviandoli alle professioni".