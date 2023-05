Studenti nei panni di musicisti Show per "Classica al Classico"

Teatro Lauro Rossi gremito domenica per la serata "Classica al Classico", ideata dal professor Tonino Zampa e arrivata alla 19esima edizione. Ad accogliere il pubblico sono stati due brani del coro del liceo Leopardi, diretto dai professori Paola Garofalo e Giacomo Canullo, accompagnati al pianoforte da Leonardo Florentino e al flauto traverso da Joshua Pepe. La conduzione della serata è stata affidata a Nicola Ciriaco e Camilla Ruffini. "Questo spettacolo – ha detto nel suo saluto la dirigente Angela Fiorillo – rappresenta il frutto di un anno di lavoro di un’intera comunità educante: mette in luce i talenti degli studenti che, per emergere in tutta la loro pienezza, hanno bisogno di un lavoro assiduo, della dedizione degli insegnanti, di prove e di correzioni". Sono poi intervenuti il vicesindaco Francesca D’Alessandro, il direttore dell’Istituto Confucio Giorgio Trentin, il direttore dell’Ufficio scolastico Roberto Vespasiani. Si sono quindi esibiti Eleonora Luchetti al pianoforte con Chopin, Veronica Giannandrea al clarinetto con Czardas e Nitu Venturini al pianoforte con Bach; poi la band "Le buone note a scuola", composta dai docenti Lorenzo Bigioni, Gionni Branchesi, Elio Catalini, Sofia Vinciguerra, dall’ex insegnante Tonino Zampa, e dagli studenti Virginia Scibè, Sara Spinsanti, Greta Pagnanelli, July Grace Severini Bezerra, Ambra Antonelli, Fiona D’Annunzio, Cristina Massera, Isabella Petracci, Asia Verdoni. Camilla Ruffini ha tributato un omaggio a Tina Turner. Lucia Giovagnotti ha accompagnato al pianoforte la voce di Giulia Ippoliti, poi Joshua Pepe ha cantato Voilà. Infine si sono esibiti Vera Paciaroni e Isabella Petracci, Diana e Amanda Procaccini, Tiziana Davila e Carolina Galassi. A congedare gli spettatori il coro polifonico d’istituto, accompagnato al piano da Anna Costantini e alla chitarra dal prof Branchesi. Ilaria Pavoni e Marco Sciamanna hanno ballato una coreografia della prof Maribel Pennesi. Cantano nel coro gli studenti Isabella Idiaghe, Sara Di Camillo, Elia Vargas, Leonardo Florentino, Bianca Campolungo, Cristina Massera, Fiona D’Annunzio, Alessandra Basanisi, Rahina Do Nascimento, Kessy Obiakornwa, Antonio Pellicciotta, Noemi Palucci, Vera Paciaroni, Emma Persichini, Anastasia Capozucca, Anna Costantini, Silvia Marinangeli, Sharom Nima, Joshua Pepe, Ines Pesci, Emma Recchioni, Maria Laura Renzi, Gloria Salvatelli, Anastasia Scarponi, Lucia Wu, Edoardo Grandicelli, Nikita Cardinali.