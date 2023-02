Studenti protagonisti in consiglio regionale

Importante e significativo intervento di tre studenti della 3H dell’Istituto Superiore di istruzione Mattei di Recanati nel corso della seduta aperta del consiglio regionale di ieri mattina, in occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo istituito nel 2004 in memoria dei massacri delle foibe e di tutte le persone esiliate dall’Istria e dalla Dalmazia. I giovani studenti Lorenzo Debellis, Pietro Rapari e Giordano Serenelli hanno realizzato un video che hanno presentato, nell’aula assembleare della Regione, al Consiglio presieduto da Dino Latini, alla presenza del presidente della Regione, Francesco Acquaroli e della giunta regionale. In occasione della partecipazione al concorso nazionale "Amate sponde: ricostruire l’esistenza dopo l’esodo tra rimpianto e forza d’animo" hanno approfondito l’aspetto storico del confine italiano adriatico orientale, quello monumentale, per capire di cosa è stato e cosa rappresenta oggi il "Magazzino 18", luogo della memoria a Trieste, ed hanno ascoltato e letto le testimonianze di Andra e Tatiana Bucci, "colpevoli" di essere nate ebree a Fiume. Per l’iniziativa, gli studenti sono stati accompagnati dalle professoresse Paola Senesi e Colomba di Pasquale.