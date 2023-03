Studenti svizzeri scoprono le bellezze maceratesi

Gli studenti svizzeri del Gymnasium di Burgdorf, cantone di Berna, si trovano in questi giorni a Corridonia nell’ambito del progetto culturale ’Scambio di classe’portato avanti insieme all’Ipsia ’Corridoni’. La delegazione è stata ricevuta dal sindaco di Corridonia e da alcuni consiglieri comunali e il primo cittadino ha ringraziato il dirigente scolastico Gianni Mastrocola, i docenti e i collaboratori dell’Ipsia per aver organizzato l’iniziativa. L’altro ieri è stato il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, a fare da cicerone, raccontando la storia della sala consiliare agli studenti del Gymnasium Burgdorf. Dopo un primo scambio culturale avvenuto a febbraio, in cui nove studenti dell’Ipsia sono stati accolti in Svizzera, in questa settimana i ragazzi svizzeri sono ospiti a Corridonia e stanno scoprendo le bellezze del territorio. Giovedì, in particolare, sono passati da Macerata per una visita in Provincia, poi allo Sferisterio e a Palazzo Buonaccorsi. "E’ in questo momento che state costruendo il vostro futuro – ha detto Parcaroli ai ragazzi – e noi dobbiamo darvi tutti gli strumenti per poterlo fare al meglio. Abbiamo bisogno di giovani come voi, che vengano da istituti professionali. Anche nei giorni scorsi, quando ho incontrato ad Ascoli il ministro dell’Istruzione Valditara, ho sottolineato l’importanza della formazione tecnica e professionale per la ripresa del nostro territorio dove sono ancora evidenti le ferite del sisma del 2016". Gli studenti erano accompagnati dal dirigente scolastico Gianni Mastrocola, dai professori Cinzia Orlandi e Maria Lina Acciarresi per l’Ipsia e dai professori Ilaria Bianchi e Pino Mangiaratti per il Gymnasium Burgdorf. Insieme ai nove studenti svizzeri Kilian Rentsch, Nora Stremlow, Leonie Tausch, Anina Glucki, Noemi Siegenthaler, Samina Kupferschmied, Ramona Rindlisbacher, Rahel Wittwer, Alexandra Rudolf, anche nove studenti italiani Sebastiano Pepa, Asia Tavoloni, Chiara Nasini, Sabrina Nanni, Serena Leoperdi, Serena Lattanzi, Asia Di Fidio, Vittoria Conti e Caterina Caponi.