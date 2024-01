Studi di fattibilità per la bretella tra Santa Maria Apparente e il nord

Varianti urbanistiche usate dal Comune per monetizzare e finanziare la bretella tra via Civitanova e via Einaudi. Una strategia varata con una delibera di giunta che in una delle ultime sedute ha dato mandato all’Ufficio tecnico comunale di effettuare uno studio della viabilità che dovrà collegare Santa Maria Apparente con la zona nord, attraverso una bretella che parte da via Solera, passando per via Costamartina fino a via Civitanova. La nuova strada prevede nodi di collegamento in via Civitanova (a est del cavalcavia dell’autostrada), in via D’Annunzio (a ovest del cavalcavia dell’A14), in via Solera in corrispondenza del prolungamento di via Einaudi, per realizzare un collegamento capace di convogliare il traffico dal casello autostradale e dall’uscita della superstrada verso nord, evitando la zona abitata centrale. La scelta di fare cassa con le varianti per pagare la bretella ha infiammato il consiglio comunale del 22 dicembre, in cui sono state votate due modifiche al Prg, una per realizzare un supermercato a Costamartina e una per dare il via libera a un insediamento produttivo in area agricola a Piane Chienti. Quanto alle risorse economiche occorrenti al primo stralcio dell’opera (non vengono indicate le tempistiche) si conferma nella delibera che "verrà fatto un uso prioritario delle plusvalenze derivanti dall’approvazione di future varianti urbanistiche, oltre all’uso di ulteriori risorse dell’ente pubblico da reperire nel prossimo bilancio di previsione, oltre all’acquisizione di contributi statali e regionali".

l. c.