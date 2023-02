Studiare al liceo, una palestra per la mente

Pierfrancesco

Giannangeli

I numeri più recenti relativi alle iscrizioni dicono che il liceo nella nostra provincia è una scuola che piace. Certo, un liceo variegato, che comunque partendo dalla tradizione sappia però incontrare gli sviluppi più attuali dell’innovazione. Dunque, in ogni caso, non si perdono le origini della scuola fondata addirittura da Aristotele nel lontano 335 a. C., che prende il nome dal tempio di Apollo Liceo, che sorgeva lì vicino, e aveva un grande piazzale con una palestra, il ginnasio appunto, e siccome nei pressi venne realizzato anche un giardino dove il maestro passeggiava, il peripato, nacquero i leggendari peripatetici. Una palestra per la mente, insomma, che allenandosi quotidianamente a saltare qua e là tra gli argomenti, scoprendone connessioni e differenze, impara a essere flessibile. Si sommano, allora, una preparazione ad ampio spettro e una capacità di approfondimento dall’universale al particolare e viceversa. La maggioranza di quelli che l’hanno frequentato il liceo, spesso indipendentemente dai risultati – in taluni casi vengono apprezzati in un secondo momento, a cominciare dagli anni dell’università, affrontata con strumenti adeguati che magari si era inconsapevoli di avere – dice che lo rifarebbe, senza riserve (e forse lo rifarebbe anche meglio di quando ci si è trovato in mezzo). Ripensando alle fatiche liceali, è una convinzione che ha il suo valore. Nei decenni le specializzazioni dei licei si sono moltiplicate – ai nostri tempi c’erano il classico, lo scientifico e il linguistico era ancora sperimentale – probabilmente perché il fascino strutturale della scuola, nel suo essere un sistema complesso, è rimasto ammaliante. E, notazione personale, fa piacere vedere che il classico da noi riceva in percentuale iscrizioni sopra la media nazionale, che lo vede in sofferenza. Nonostante siano stati anni non facili, che però hanno consentito di frequentare l’università in relativa scioltezza, si ricordano con nostalgia. Ecco, l’ho detto pure io.