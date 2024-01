Studiare all’esterno, se ne parla all’Ipsia

Si è svolto ieri mattina, nella biblioteca della sede centrale Ipsia "F.Corridoni" di Corridonia, l’incontro "Info day Erasmus+", al fine di informare studentesse e gli studenti del quinto anno di tutti gli indirizzi delle le sedi, Corridonia, Macerata, Civitanova, sulle opportunità di mobilità transnazionale nell’ambito dei progetti Erasmus+. L’evento è stato presieduto da Memè Martina, referente territoriale per i progetti Erasmus+ di Fmts Experience Srl.

"Si tratta di un percorso che accompagnerà i ragazzi neodiplomati – ha spiegato l’istituto – in un viaggio internazionale che accrescerà le loro conoscenze e competenze, alla scoperta di altre culture e modi di vivere. Esso rappresenta un’ottima opportunità per cercare confronti attraverso la contaminazione ideologica e culturale. Svolgere un tirocinio e vivere all’estero è un’esperienza unica ed entusiasmante ai fini delle competenze tecniche e trasversali e permette, allo stesso tempo, di acquisire abilità determinanti nel mondo del lavoro".

Ragazzi e ragazze dell’Ipsia, da diversi anni, sono protagonisti di tali esperienze di mobilità sia di breve che di lunga durata, a partire dal terzo anno e grazie ad esse hanno avuto modo di vivere una "work experience" in un paese estero, con un’occupazione in linea con il proprio profilo formativo.

A tal proposito, durante l’incontro, sono intervenuti Serena Leoperdi e Adrian Tonac, per portare la loro testimonianza della recente esperienza rispettivamente in Spagna e in Polonia.