"Studio ancora perché la curiosità non ha età"

di Lucia Gentili La ginesina Tullia Leoni all’età di 75 anni ha preso la seconda laurea, a mezzo secolo esatto dalla prima. E ha ricevuto anche il Premio Alumni dell’università di Macerata. Ha avuto una lunga carriera come direttore didattico alle elementari ed è stata preside per 33 anni. Perché ha deciso di mettersi di nuove sulle ’sudate carte’? Cosa l’ha spinta a laurearsi di nuovo? "Potrei rispondere, parafrasando Madama Butterfly, un po’ per celia un po’ per non morir… altrimenti detto per passatempo, per svago, per interessi pregressi e, non ultimo, per sfuggire alla monotonia in agguato. La storia in generale e in particolare la storia dell’arte hanno sempre fatto parte dei miei interessi. Dopo gli studi di filosofia e pedagogia del precedente corso di laurea e gli impegni di tipo didattico-amministrativo della mia attività di insegnante prima e di dirigente scolastica poi, ho pensato di riprendere gli studi storici dopo il pensionamento. L’esperienza della triennale ha lasciato buon segno, tanto che ho pensato di proseguire negli studi". Ha iniziato la magistrale? "Mi sono iscritta al corso di laurea magistrale in Storia e archeologia per l’innovazione all’università di Macerata cercando di approfondire le tematiche trattate nel corso di laurea triennale e di sperimentare nuovi...