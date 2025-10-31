Studio Azzurro, dottorato ad honorem: "Ha travolto il mondo dell’arte"

"Il mondo dell’arte nell’82 è stato travolto da un collettivo. Tra poesia e tecnologia, lo Studio Azzurro è stato, ed è, fatto di un’unica anima divisa in tre corpi". L’Accademia di belle arti di Macerata consegna il dottorato ad honorem al collettivo milanese, che da sempre lavora con materiale multimediale, allestendo musei e coniugando racconti partecipati legati ai luoghi, alle memorie e all’identità dei territori. La cerimonia alla biblioteca Mozzi Borgetti è stata introdotta dall’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta, dalla vicesindaco Francesca D’Alessandro, dal presidente dell’Accademia Giovanni Dessì e dal vescovo Nazzareno Marconi che, entrando con sensibilità nel tema della mattinata, ha ricordato che "il rapporto tra arte e tecnologia è vivo da sempre. L’uomo interpreta anche artisticamente ogni mezzo nuovo, dalla pietra per i graffiti nelle caverne all’uso recente della plastica, passando per la pittura en plein air con i tubetti di colore". Il riconoscimento allo Studio Azzurro, in una sala stracolma, è stato toccante anche vista la recentissima scomparsa di Fabio Cirifino, che aveva fondato lo studio con Paolo Rosa, morto nel 2013. Il terzo fondatore, Leonardo Sangiorgi, ha ritirato il riconoscimento insieme alla moglie di Rosa, Osvalda Centurelli, e alla collaboratrice del collettivo Laura Marcolini. La professoressa Lucia Cataldo, nella sua laudatio, ha raccontato l’identità del collettivo, ricordandone gli esordi nei primi anni ‘80 per parlare poi dei "lavori sugli ambienti sensibili, con l’opera che diventa un organismo narrativo collettivo". Centurelli ha poi spiegato come "dopo la scomparsa di Paolo Rosa, Studio Azzurro ha dato vita a nuove forme di progettazione condivisa e a pratiche artistiche inclusive". Marcolini ha poi ricordato Cirifino, che è stato "innanzitutto un fotografo. Sentiva nello scatto una dimensione artigianale". È poi seguito il discorso di Sangiorgi, che ha raccontato alcuni dei più significativi musei multimediali allestiti dal collettivo: "Abbiamo creato interattività corali come il museo della resistenza a Fosdinovo, quello del laboratorio della mente a Roma o il Fellini museum a Rimini".