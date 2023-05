Studio e medico a disposizione dei cittadini

di Francesco Rossetti

Un nuovo centro medico per Montecosaro alto. E’ stato inaugurato nella mattinata di ieri l’ambulatorio di medicina di base dove da mercoledì entrerà in servizio la dottoressa Mirella Scoponi, già anestesista all’ospedale di Macerata. Ecco quindi un importante punto di riferimento per l’intera comunità, situato nei locali che ospitavano l’archivio storico comunale, accanto alla farmacia Pansoni. "Il medico appena nominato – ha spiegato il sindaco Reano Malaisi prima del taglio del nastro – ha scelto il territorio di Montecosaro, decidendo di svolgere la sua attività ambulatoriale in centro storico: sicuramente una buona notizia. Soddisfatta questa esigenza, potremo anche concederlo a professionisti dell’ambito sanitario. Il motivo per il quale è stato realizzato è metterlo a disposizione dei medici di base e della sanità pubblica". I sogni raccontano di un nuovo centro prelievi oppure di un punto infermieristico ma "tutto ciò dipenderà dalla Sanità territoriale". Intanto, è scongiurato il rischio della fine del servizio di medicina di base a Montecosaro alto, considerando che alcuni dottori avevano già abbandonato le mura antiche, mentre ai pochi rimasti non resterebbe molto per la pensione. "Una situazione del genere costringeva molti abitanti della zona ad andare altrove – ha fatto presente il vicesindaco Lorella Cardinali –: perciò era da tempo che avevamo intenzione di mettere un locale a disposizione della Sanità. Il problema era trovare i medici, date le difficoltà del caso. Fortunatamente la dottoressa Scoponi ha dato la sua disponibilità". Sia Cardinali che Malaisi, affiancati dai colleghi Stefania Lufrano e Filippo D’Alterio e dal consigliere Roberto Martinelli, hanno omaggiato il nobile gesto del dottor Romualdo Cecarini, che per la causa si è speso donando gli arredi appartenenti al suo vecchio studio: "Volevo che il mio ambulatorio rivivesse un po’ – ha confessato il medico al Carlino –, ora sono contento che il centro storico disponga di questo nuovo presidio sanitario. Speriamo di averne altri in futuro". L’hub, una sessantina di metri quadri, si compone di una sala d’aspetto e dalla stanza per le cure. Quanto all’archivio storico comunale, "una parte di esso – ha chiarito l’assessore all’Urbanistica Filippo D’Alterio – rimane al secondo piano dello stabile, il resto si trasferisce in un locale nei pressi di piazza Trieste".