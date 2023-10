Studio e non solo a Montecosaro: Ripartono le attività dello Spazio Giovani

Riparte l’avventura dello ‘Spazio giovani-Il binario’, servizio attivato dal Comune con la Cooperativa ‘Il Faro’ ed inaugurato ad aprile nel piazzale adiacente la stazione. Varie le attività proposte ed esercitate attraverso l’aiuto degli educatori: da martedì a sabato, con orario dalle 15 alle 19, ecco ‘Aula studio’, dove poter "studiare insieme a partire dalla terza media", mentre dalle 16.30 alle 19 via a "spazio ludico e laboratori" per ragazzi dai 13 ai 20 anni. Nel primo caso, è garantito anche un supporto per il conseguimento del Patentino. E mentre ieri pomeriggio si è svolto un torneo di bocce, oggi sarà il turno del biliardino, alle 15.30. Prossimamente ci saranno anche il concerto dei ‘Peaches in Syrup’, band giovanile che si è formata lo scorso maggio "grazie alla frequentazione del liceo artistico", i giochi di ruolo e un laboratorio di Manga. Tali iniziative sono in fase di definizione e in futuro verranno comunicate tutte le date.

Nello specifico, ‘Il binario’ è uno spazio d’aggregazione giovanile dotato di varie attrattive: all’interno della struttura vi sono strumenti musicali, casse, proiettore, Nintendo Switch e tanto altro, mentre all’esterno un campo da bocce. "Un luogo – spiega l’assessore ai servizi sociali, Stefania Lufrano – pensato affinché i giovani stiano insieme, coltivando passioni e talenti. I ragazzi non sono semplici fruitori delle attività, ma portatori di idee e proposte da sviluppare". Per ulteriori informazioni, rivolgersi ad Andrea Tridico al numero 327 4588573 o all’indirizzo mail andrea.tridico@ilfarosociale.it.

Francesco Rossetti