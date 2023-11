Studio per il nuovo piano emergenze

Per adeguare il piano comunale della Protezione civile agli indirizzi dettati dalla Protezione civile regionale e provinciale il Comune di Civitanova ha affidato un incarico da 35.000 euro a un professionista privato. Lo scopo è la redazione del piano di emergenza e delle analisi dei dati meteo climatici. La consulenza è stata affidata al geologo Massimiliano Fazzini di San Benedetto del Tronto. Dovrà analizzare e predisporre gli scenari di rischio, valutare le risorse e le strutture utilizzabili in caso di emergenza, individuare le procedure operative, verificare le aree di emergenza, elaborare un sistema informativo territoriale, implementare gli strumenti da consultare per la gestione delle emergenze, predisporre un piano di evacuazione e la formazione necessaria per istruire gli operatori della Protezione civile sulla gestione delle emergenze per quanto riguarda le scuole, gli anziani e i disabili.