Studiosi dal mondo per le Operette morali

Recanati si prepara ad accogliere, dal 22 al 25 ottobre, il XVI Convegno internazionale di Studi leopardiani dedicato quest’anno alle Operette morali. "Un libro tutto filosofico e metafisico" che interroga il nostro tempo. Un appuntamento di grande rilievo, che ogni quattro anni richiama nella città del poeta studiosi, critici e appassionati da ogni parte del mondo, per un confronto appassionato sull’opera e sul pensiero di Giacomo Leopardi. Sotto la presidenza di Fabio Corvatta, il convegno offrirà quattro giornate di dialogo e riflessione su uno dei testi più profondi e moderni del pensatore recanatese. Le Operette morali, infatti, sono un viaggio nell’animo umano, una riflessione ancora attualissima sulla condizione dell’uomo e sul senso dell’esistenza.

Quest’anno poi la filosofia leopardiana prenderà vita sul palcoscenico con lo spettacolo "Operetta Morale da Giacomo Leopardi", in programma giovedì 23 alle 21.30 nell’auditorium del Centro mondiale della poesia. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato con il patrocinio di ministero della cultura, Regione Marche, Provincia di Macerata, Università di Macerata, Comune di Recanati, Fai e Casa Leopardi. Lo spettacolo nasce dalla drammaturgia di Marco Maltauro e dalla regia di Maria Libera Ranaudo, che sarà anche interprete accanto a Massimiliano Pazzaglia e Diego Verdegiglio. Con loro collaborano Monia Battistelli (aiuto regista), Zoe Perfetti (scenografia) e Ortlis (suono, luci e video). I protagonisti dei testi – figure immaginarie, simboliche o storiche – diventano così corpi e voci che si muovono nello spazio, restituendo al pubblico tutta la forza del pensiero di Leopardi.

"In un’epoca che spesso sembra voler dimenticare la profondità del pensiero – sottolinea il presidente Fabio Corvatta – il teatro, come Leopardi, non smette mai di interrogare l’uomo, con la crudele dolcezza della verità". Attraverso la fusione di letteratura, filosofia e arte scenica, Operetta Morale invita lo spettatore a guardarsi dentro, a riflettere sul limite, sul desiderio, sulla solitudine e sulla ricerca di senso che attraversa ogni esistenza. Lo spettacolo rappresenta uno dei momenti più suggestivi dell’intero Convegno Leopardiano: un ponte tra accademia e pubblico, tra studio e emozione. Un’occasione per riscoprire, nel linguaggio vivo del teatro, la potenza e la modernità di una voce che, due secoli dopo, continua a interrogare il cuore e la mente dell’uomo.

