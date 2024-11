Studiosi in difesa di San Claudio: "Restituiamo l’abbazia alla storia"

Dopo lo smantellamento dell’Aquisgrana al Chienti a San Claudio, Alessandro Barbero nel podcast "Chiedilo a Barbero" ha riparlato della questione. "Non c’è idea così folle che non trovi qualcuno che ci crede – ha detto lo storico –. Nelle Marche c’è un gruppo di seguaci di un defunto sacerdote, il quale pubblicò dei libri per sostenere che Carlo Magno era vissuto lì. E lì questa cosa è popolarissima per quanto uno si sforzi a dire che è non solo inventata, ma non sta in né in cielo né in terra". A luglio gli studiosi Monica Sagretti, Alfredo Maulo, Pierluigi Cavalieri, Furio Cappelli e Augusto Andreoli avevano chiesto al vescovo Pennacchio, tramite una petizione, di liberare San Claudio, che ospitava l’immagine di Carlo Magno, la lapide e altro materiale del Centro studi Carnevale. "Quegli armamentari l’avevano trasformata in un imbarazzante museo privato a sostegno di una tesi storicamente inconsistente – commentano –. Ora nella pagina Facebook “San Claudio non è Aquisgrana“ sono stati pubblicati altri post, e il carteggio con l’archeologo Andreas Schaub, coordinatore degli scavi alla cattedrale di Aachen il quale dice che quanto scritto da don Carnevale sul fatto che il suo team non avesse trovato reperti carolingi è “un’assoluta sciocchezza“". Per il futuro, gli storici pensano anche a organizzare conferenze "per restituire la dignità documentale all’abbazia".

Paola Olmi