Stuprò 17enne, era stato assolto. Ma la sentenza choc viene ribaltata

Ancona, 22 ottobre 2025 – Accusato di aver violentato una 17enne, un 25enne era stato assolto dal tribunale di Macerata. Ma ieri la corte d’appello di Ancona ha ribaltato la ricostruzione condannandolo a tre anni. “Dopo essere sprofondati nel Medioevo ci siamo riavvicinati a questo secolo” ha commentato l’avvocato Fabio Galiani, che ieri aveva sollevato il caso scatenando una marea di polemiche, che approderanno anche in Parlamento. Soprattutto perché nella sentenza i giudici di Macerata avevano scritto che la ragazza, che aveva già avuto rapporti sessuali e prendeva la pillola, dopo essersi appartata con lui “era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi”.

L’episodio era avvenuto nell’estate 2019 nell’entroterra maceratese. La 17enne, arrivata per studiare l’italiano, una sera con un’amica aveva deciso di uscire con due giovani del posto. Alla fine, la minorenne si era trovata in auto con il 25enne e lì era stato consumato il rapporto. Poi lei era tornata a casa, e il giorno dopo con un’insegnante aveva trovato il coraggio di raccontare l’accaduto. Era partita la denuncia ed erano stati fatti una serie di accertamenti. Tra questi anche l’esame del cellulare di lui, che con un amico aveva poi raccontato della serata, riferendosi anche con termini poco gentili alla studentessa. Il 25enne aveva ammesso il rapporto con lei, ma aveva assicurato che non ci fosse stato alcun abuso: lei era consenziente.

Nel processo di primo grado, la procura aveva chiesto 4 anni di reclusione per l’imputato. Ma il collegio, presieduto dal giudice Andrea Belli, lo aveva assolto “perché il fatto non costituisce reato”. I giudici avevano condiviso la tesi difensiva, fondata anche su quanto imputato e parte offesa avevano confermato in udienza: quando erano rimasti soli in auto, il ragazzo aveva preso i preservativi dal cruscotto, ma lei aveva spiegato di prendere la pillola anticoncezionale e in seguito era stato consumato il rapporto.

Nelle motivazioni della sentenza, è scritto che lei aveva accettato di uscire con “due ragazzi italiani pressoché sconosciuti e di appartarsi in tarda serata in automobile in un luogo isolato e scarsamente illuminato. Poi era rimasta in compagnia dell’imputato, accettando di accomodarsi sul sedile posteriore e qui di scambiarsi effusioni amorose con lui, senza manifestare alcuna contrarietà, nonostante fosse evidente a chiunque che fossero giunti in quel posto proprio a tale scopo”. Il collegio ha scritto anche che la ragazza non “era ad esempio scesa dall’auto” e non aveva subito detto all’amica cosa fosse successo, indicando queste come prove dell’assenza di violenza. Contro la sentenza, ha fatto appello l’avvocato Fabio Galiani di Roma, sottolineando come la ragazza fosse stata incapace di difendersi di fronte alla forza del 25enne che l’aveva tenuta ferma. Poi per lei è iniziato un lungo e pesante percorso con l’assistenza di psicologi, per riuscire a superare l’accaduto.

In vista dell’udienza in appello, l’avvocato Galiani ha reso nota la vicenda scatenando ondate di riprovazione. “Si pone una questione di cultura e di consapevolezza che rende necessaria la formazione degli operatori su cui stiamo lavorando molto” ha affermato la ministra per la famiglia Eugenia Roccella. “In Italia c’é assoluto bisogno di una legge sul consenso” hanno scritto i parlamentari del Pd in Commissione Femminicidio Cecilia D’Elia, Sara Ferrari, Filippo Sensi, Valeria Valente, Antonella Forattini e Valentina Ghio.

Ieri in appello, il procuratore Cristina Polenzani ha chiesto la condanna dell’imputato, oggi 31enne, per violenza sessuale o, in subordine, per atti sessuali non consentiti. Alla fine la corte ha inflitto all’imputato la pena di tre anni, e 10mila euro di provvisionale in attesa di fissare il risarcimento totale. Le motivazioni saranno pubblicate tra tre mesi. “Il nostro assistito si proclama innocente – dichiara l’avvocato Bruno Mandrelli –. Non aveva idea del fatto che lei, per pochi mesi, non fosse maggiorenne, ed era sicuro che fosse consenziente. Faremo ricorso in Cassasione”. “Ho informato la mia assistita – ha commentato l’avvocato Galiani – che è all’estero e ora spera solo di poter dimenticare prima possibile questa brutta storia”.