"Stupro, scoramento e delusione"

Scoramento e delusione, per Sabrina De Padova, presidente del Consiglio delle donne, dopo lo stupro di Palermo. "Leggendo le cronache - dice la consigliera comunale - è difficile non notare che ogni giorno ci sono notizie di donne che vengono uccise da persone che hanno ‘amato’, ragazze che vengono stuprate da gruppi di codardi. Tutto questo mi induce un senso di scoramento e delusione poiché, nonostante si pensi che il popolo nel tempo dovrebbe incrementare il grado di ’civiltà’, la sensazione è , invece, che si torni indietro di secoli. Mi pervade un senso di impotenza poiché come donna, come insegnante e come presidentessa del Consiglio delle donne di Macerata in questi anni ho sempre cercato di sensibilizzare gli alunni, ma anche gli adulti contro le discriminazioni e gli stereotipi culturali che ci portiamo dietro. Quando a compiere questo atti efferati sono appartenenti alle nuove generazioni ci si rende conto che non è cambiato nulla". Per De Padova "la società si affida alle nuove tecnologie e i veri valori non esistono più. Penso che l’unica alternativa valida sia quella di considerare lo stupro come un grave delitto poiché è molto più grave, il delitto ti uccide solo una volta, lo stupro ti segna per tutta la vita e vieni uccisa tutti i giorni".