Stupro, sulla sentenza choc di Macerata è rivolta dei parlamentari Pd

Macerata, 21 ottobre 2025 – Rivolta dei parlamentari Pd contro una sentenza del tribunale di Macerata su un caso di violenza sessuale. La decisione di primo grado del giudice, infatti, ha portato all’assoluzione del giovane accusato di stupro ai danni di una ragazza. I due si erano appartati in auto. Secondo il giudice – a quanto riporta Il Messaggero – la ragazza “aveva già avuto rapporti sessuali dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione”. La situazione di cui parla il giudice era una serata finita ad amoreggiare sui sedili posteriori dell’auto: era l’estate del 2029, lui aveva 25 anni (oggi ne ha 31) e lei 17. Era una minorenne straniera a Macerata per motivi di studio.

La legge sul consenso

“La sentenza choc del Tribunale di Macerata, che ha assolto in primo grado un giovane dallo stupro perché la ragazza non era vergine e quindi sapeva cosa l’aspettava sul sedile posteriore di un auto, conferma che in Italia c’è assoluto bisogno di una legge sul consenso. Chiediamo alla Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e al Parlamento tutto di schierarsi senza distinzione di colori politici e appartenenze su una battaglia per l'approvazione di un testo di civiltà per le donne”, è la durissima reazione di Cecilia D'Elia, vicepresidente, Sara Ferrari, capogruppo dem, Filippo Sensi, Valeria Valente, Antonella Forattini e Valentina Ghio, tutti parlamentari del Pd in Commissione Femminicidio.

L’iter della legge Boldrini

"Secondo quanto riportato dalla stampa - spiegano i parlamentari dem - a Macerata i giudici avrebbero assolto un ragazzo dal reato di stupro perché appartarsi in auto significa dover subire un rapporto sessuale, consensuale o meno. Le ragazze e le donne sono avvertite. La Convenzione di Istanbul é però chiara: il consenso a un rapporto sessuale deve essere esplicito, libero e come tale revocabile in qualsiasi momento. Alla Camera ha iniziato l'iter il progetto di legge a prima firma Boldrini. La destra non ostacoli l'approvazione di una legge che, introducendo due parole in una fattispecie di reato già esistente, consentirebbe di far progredire il nostro ordinamento sul piano dei diritti e del rispetto della libertà e dell'autodeterminazione delle donne. E’ una battaglia da condurre senza distinzioni politiche".