Su il sipario sul Cluana Festival. La prima edizione scalda i motori

Musica, dj set, laboratori, pittura e tanto altro. Tutto organizzato da un gruppo di giovani civitanovesi. Ecco la prima edizione del ’Cluana Festival’, iniziativa organizzata dalla ’Cb Culture Aps’, neonata associazione culturale e di promozione sociale composta da dieci ragazzi. La manifestazione si terrà sabato, dalle 18 alle 2, nel piazzale antistante il Mercato ittico comunale (largo Donatori di sangue). Ieri mattina, la Sala Giunta del Comune ha ospitato la presentazione del Cluana Festival, che è sostenuto dalla stessa amministrazione insieme con Provincia e Regione. "Questo Festival è il primo mattone che mettiamo in questo contenitore culturale – ha affermato Andrea Torresi, socio fondatore dell’associazione (in foto insieme agli altri organizzatori) –. È nato da una chiacchierata tra amici, da un’esigenza reale: far sentire la nostra voce, costruire qualcosa di autentico, farci ascoltare. È un gesto d’amore per Civitanova".

Il festival proporrà musica live, dj set, esposizioni artistiche, installazioni visive, un mercato urbano con realtà indipendenti e un’area dedicata a cibo e bevande. Ci sarà, ad esempio, chi si cimenterà nel pitturare una barca, chi eseguirà il live painting, chi scolpirà sul vetro e tanto altro. Poi si esibiranno dal vivo Sid Bleeds, Still Charles, Giovi Neve con il Professor Paolo Morbidoni e ’Figli dei Fiori di Pesco’.

Dalle 22 la serata proseguirà con i dj set di Jacopo Galletta, Jim Nights, ’Citanò Ballemo’, Nicola Torresi e Giulio Zega. "Abbiamo coinvolto tantissimi ragazzi – ha spiegato Filippo Gasparrini, tra i principali organizzatori –. Ci siamo suddivisi i ruoli e abbiamo chiamato a raccolta giovani volontari desiderosi di contribuire".

L’obiettivo è far sì che "il Cluana diventi un appuntamento fisso per la città – ha aggiunto Francesco Lazzarini –. L’associazione non si fermerà qui: abbiamo già in programma altri eventi per continuare a dare spazio e voce ai giovani. Vogliamo costruire una realtà culturale viva, dove anche noi possiamo essere protagonisti". Gli altri organizzatori sono Giulio Tentella, Matteo Berdini, Riccardo Ramaglia, Xhasti Pepaj, Leonardo Ciarapica, Dennis Sembroni ed Edoardo Buzzanca.

