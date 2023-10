Su le entrate del Paolo Ricci, ma anche le rette

In dieci anni le entrate generate dall’attività del Paolo Ricci sono passate da 4.161.000 euro del 2010 a 7.014.000 euro nel 2021. L’evoluzione degli introiti - con un incremento di 2.853.000 euro nel decennio - è riportata nel bilancio preventivo approvato dall’istituto controllato dal Comune e che ora varerà l’aumento delle rette a carico delle famiglie che hanno gli anziani ospiti in regime di Rsa (57 letti) a Villa Letizia, struttura gestita dal Paolo Ricci.

La motivazione messa alla base dell’incremento, deliberato dalla giunta comunale, è stata quella di un contesto economico più difficile. Che però è tale pure per le famiglie, con nuove emergenze povertà anche a Civitanova che prima dell’aumento aveva le rette più basse del comprensorio mentre adesso crescono di 130 euro al mese, passando da 1.322 a 1.452 euro. Il Paolo Ricci ha chiesto al sindaco di approvare il provvedimento "per evitare il protrarsi di una situazione di perdita di esercizio".

Nelle previsioni del 2023 dell’istituto, che opera nell’erogazione di servizi sanitari e assistenziali in regime di accreditamento con il sistema sanitario e non, il rischio di uno squilibro economico-finanziario non viene esplicitamente segnalato se non con un generico riferimento al contesto generale in cui il Cda del Paolo Ricci parla di "bilancio e piano strategico basati su elementi prudenziali, con la consapevolezza che i maggiori costi dovuti allo stato pandemico, l’imprevedibilità dell’aumento di altri, ad esempio quelli indotti dalla guerra in Ucraina, e la carenza di figure professionali sanitarie reperibili sul mercato, potrebbero avere sugli stessi ripercussioni ancora più negative rispetto a quelle a oggi individuabili".

Nonostante questo il Cda ha scelto un anno fa di aumentare i compensi al presidente Alfredo Perugini che oggi percepisce mille euro al mese, tre volte più dei predecessori, scelta da lui giustificata con "le enormi responsabilità connesse all’incarico". Il Paolo Ricci detiene anche un bel patrimonio immobiliare: la struttura di piazza XXV Luglio a Civitanova Alta (centro per le persone diversamente abili) con un valore di mercato di 3.132.000 euro; la struttura di via Einaudi (sede amministrativa) con valore di mercato di 1.632.000 euro; un terreno in via Fonte S. Pietro del valore di 561.000 euro; unità immobiliari in via XXIV Maggio e inutilizzate del valore di 600.000 euro; un terreno in località Madonna degli Angeli del valore di 219.000 euro.