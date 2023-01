Su ’Le sedie’ del Lauro Rossi per ammirare l’assurdo di Ionesco

Oggi alle 17.30, ultimo giorno delle festività natalizie, si aprirà il sipario del Lauro Rossi per un altro appuntamento della 54ª rassegna nazionale ’Angelo Perugini’. Sul palcoscenico la Compagnia Teatro Impiria di Verona che propone lo spettacolo "Le Sedie" di Eugene Ionesco, uno degli autori più acclamati del ‘900 che con questo testo affermò il suo teatro dell’assurdo. L’opera è una tragicomica farsa della vita dell’uomo, un capolavoro che punta i riflettori sulla vacuità delle nostre vite. Lo scenario post-apocalittico di una futura e lontana Parigi devastata dalla guerra, fa da cornice alle vicende di due anziani che organizzano un incontro con illustri personalità per affidare al mondo un messaggio importante, dietro al quale in realtà si celano i loro rimpianti, insuccessi e desideri. I due coniugi, sempre in bilico tra l’attonito e il caricaturale, tra l’infantile e il folle, tra il clownesco e il tragico, sono tutta l’umanità, impegnata nel gioco assurdo dell’esistere, sono i re della finzione divenuta forma di vita e quindi grottesca metafora della stessa. Con questa farsa i due anziani, che si ammirano reciprocamente e disinteressatamente, vogliono nascondere la loro vacua vita, cercando di porvi rimedio con un sacrificio finale. Toccherà ad un oratore proclamare il loro messaggio. Biglietti in vendita al teatro Lauro Rossi dalle 16,30.