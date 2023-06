"Su nove richieste in un territorio deserto solo 4 finanziamenti"

"Visto lo sfasamento temporale dei due eventi sismici del 2009 e del 2016 e degli investimenti effettuati, si ritiene che sarebbe stato necessario predisporre un bando specifico per la Regione Abruzzo per il sisma 2009, lasciando l’intera dotazione finanziaria prevista alle regioni del cratere 2016, già decurtata di cospicui oneri di gestione e insufficiente per l’avvio e lo sviluppo per le nuove microimprese". A fare questa riflessione, conti alla mano, è il commercialista di Visso Roberto Flammini (dello Studio Flammini), intervenendo sul Fondo complementare Pnrr sisma, in particolare sulla Linea di intervento B1.3 "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori", decisiva per le aree interne più colpite. La dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro, ripartiti, come stabilito dalla cabina di coordinamento, per 33% ai Comuni del cratere 2009, per il 67% ai Comuni del 2016. L’amara analisi è stata partorita da Flammini in seguito all’uscita delle graduatorie dei progetti ammessi, ammissibili ma privi di copertura finanziaria e non ammessi. "All’Abruzzo – spiega Flammini – sono stati finanziati a graduatoria 296 progetti su 297 (99,66%), per 30.342.532 euro. Non è stato finanziato un solo progetto per euro 14.508. Alle Marche sono stati finanziati a graduatoria 288 progetti su 670 per euro 34.662.223. Non sono stati finanziati 382 progetti (57,02%), per euro 45.702.767". Da qui la "sperequazione". "A Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, dove negli ultimi anni ci sono state solo chiusure, trasferimenti di attività commerciali, decrescita demografica, delle nove microimprese che hanno avuto il coraggio di investire (anche se un importo modesto) in un territorio desertificato, ne vengono finanziate 4 per 173.105 euro – conclude – e non finanziate 5 per 646.510 euro. Se avessero presentato i loro progetti nelle Regioni Abruzzo o Lazio, avrebbero potuto avviare le loro attività. Che ora si fermano".