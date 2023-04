"Su ogni scaffale c’è un compagno"

Siamo stati in biblioteca. Finalmente quella bellissima stanza, luminosa e silenziosa, ha ripreso vita: dopo un letargo di quasi tre anni si è risvegliata in tutto il suo splendore. Immersi tra scaffali gremiti di libroni dalle pagine ingiallite e libricini che facevano capolino tra colonne di volumi di storia, geografia, avventura, fantascienza, uno, in particolare, ha attirato la nostra attenzione. Solo quello sarebbe diventato il nostro compagno per un mese. Entrando dalla porta, una nube di lettere e odore di libro ti avvolgono e ti iniziano a cullare.

A destra, un’immensa vetrata che dà sul giardino interno della scuola, separa lo spazio verde da gruppi di banchi. A separare quei banchi trovano posto dei piccoli scaffali, anch’essi forniti di libri di ogni genere, tanti quanti i fili di erba in un prato.

Nella biblioteca c’è una regola fondamentale: quando tutti sono immersi nel loro mondo, chi in un castello, chi su una barca, chi sulle spalle di un drago, è presente un cerchio immaginario che avvolge tutti i lettori. Questo cerchio è chiamato silenzio. Quando un lettore si distrae, facendo rumore, il cerchio si spezza. In tal modo, il mondo nella mente di ogni lettore scompare.

Scelto il compagno di viaggio per un mese, puoi consigliarlo agli amici. Il cambio del libro è come un cambio di compagno di viaggio. La biblioteca può diventare una navicella verso il regno della fantasia. Speriamo di passare altri momenti emozionanti in quella magica stanza scoperta in quell’uggioso sabato di metà novembre.

Emilia Giampieri, Matteo Migliorelli, Tommaso Morresi, Tobia Monachesi, Giovanni Rossi, Nicolò Cicarè (con la collaborazione di tutta la II G)