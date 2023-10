"Sua figlia è in carcere, servono 4mila euro"

Una nonnina di 87 anni, Palmina Fiorentini, ha vissuto una drammatica esperienza, sabato scorso, quando una coppia di balordi ha tentato di mettere in atto una truffa ai suoi danni toccando gli affetti più cari. Le hanno, infatti, comunicato che la figlia, a causa di un incidente stradale, aveva investito un pedone mentre attraversava sulle strisce pedonali uccidendolo e finendo così in galera. A seguire la solita richiesta di denaro per liberarla. Un tentativo di truffa messo in atto con cinismo e senza un minimo di pietà per la vittima il cui choc, considerata l’età, poteva esserle fatale. È lei stessa a raccontarci quanto le è accaduto. "Squilla il telefono in casa, vado a rispondere e dall’altra parte sento la voce di un uomo che mi chiede chi sono. Come chi sono? Piuttosto - gli chiedo - chi è lei. Ma lui continua a farmi le domande: “C’è in casa sua figlia Tiziana o qualcun altro?“ Si accerta, cioè, se fossi sola in casa. Ma, lì per lì, non avevo messo insieme tutti questi tasselli perché il fatto che uno sconosciuto avesse pronunciato il nome di mia figlia mi aveva messo in forte agitazione. Alla fine si presenta come un avvocato, comunicandomi che mia figlia era in galera e che tutti i suoi beni le erano stati tolti. “Se vuole che venga liberata deve pagare 4.000 euro“". A questo punto Palmina si mette a piangere e vede il mondo crollarle addosso. Il finto avvocato, per rendere la cosa più realistica, la mette in contatto con il maresciallo dei carabinieri che era con lui: è questo il passo falso dei truffatori. Il finto carabiniere conferma a Palmina la versione dell’avvocato con tanto di richiesta di soldi per rimandare a casa la figlia. Palmina, però, sempre in lacrime, risponde “Ma io la sua voce non la riconosco. Io a Recanati conosco tutti i carabinieri: Angelo, Silvio (i due luogotenenti della stazione di Recanati, Angelo Pardi e Silvio Mascia, ndr), ma la sua voce non l’ho sentita mai". Dall’altra parte pronta la risposta: "Oggi loro non ci sono, ci sono io". Palmina, però, comincia ad avere le prime perplessità e di fronte alle loro insistenze nel chiedere i soldi prende tempo anche perché ha solo poche decine di euro in casa, lei pensionata al minimo. Allora la invitano a consegnare l’oro che ha: ma anche quello in casa, risponde l’anziana recanatese, non ce n’è. Alla fine le chiedono di racimolare la somma richiesta perché sarebbero passati di lì a poco. E la conversazione finisce. La donna immediatamente telefona al figlio e con lui scopre il tentativo di truffa. "Ho rischiato grosso – ci confida - perché ero disperata e pensavo che il mio cuore non avrebbe proprio retto al dolore e alla disperazione". La storia, naturalmente, è stata raccontata ai carabinieri... che Palmina conosce bene.