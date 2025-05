"Subito 1.500 euro per l’incidente". Ma la coppia non cade nel tranello

"Ho avuto un incidente con l’auto a noleggio, contattami a questo numero perché il mio è bloccato". L’insistenza e i modi un po’ troppo sgarbati del truffatore di turno hanno fatto insospettire una coppia di Morrovalle, che l’altro ieri ha rischiato di finire vittima dell’ennesima truffa del finto incidente. Un uomo ha ricevuto sul cellulare un messaggio da parte di un numero sconosciuto, che faceva riferimento a un incidente avuto poco prima con un’auto presa a noleggio e la necessità di pagare prima possibile una fattura, di 1.457,99 euro, tramite bonifico, per sistemare la situazione, anche perché il conto era bloccato e non poteva effettuare il pagamento. Non c’era tempo da perdere, altrimenti ci sarebbe stata una penale, particolarmente salata. Il caso ha voluto che uno dei figli della coppia si trovasse, proprio in questi giorni, all’estero. E così moglie e marito hanno risposto al messaggio del truffatore di turno credendo, almeno nei primi minuti, che la storia potesse essere vera. Dall’altra parte sono cominciati ad arrivare una serie di messaggi: prima la richiesta di pagamento del bonifico da 1500 euro alle Poste, poi in tabaccheria. E una serie di messaggi come "Ma dove sei?", "Perché non paghi?", "C’è da sbrigarsi". Moglie e marito, però, non sono caduti nel tranello e, mentre i truffatori insistevano son andati nella caserma dei carabinieri di Morrovalle per segnalare l’accaduto. Chiara Marinelli