Subito libero il ladro dell’ospedale. Il giudice dispone l’obbligo di firma

Furto di denaro ad una paziente ricoverata all’ospedale e alla donna che le faceva assistenza: il 42enne maceratese Stefano Galassi, arrestato per l’episodio dalla polizia, è stato ricoverato per un malore nella notte tra venerdì e ieri. In tribunale a Macerata si è svolta ieri l’udienza di convalida dell’arresto, eseguito dagli agenti della questura di Macerata all’alba di venerdì scorso.

Il giudice Enrico Pannaggi ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma tre volte alla settimana nei confronti del maceratese, già noto alle forze dell’ordine. L’udienza per la direttissima è stata rinviata al 10 aprile. Secondo quanto era stato ricostruito dagli agenti di polizia, il 42enne maceratese era riuscito ad intrufolarsi nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Macerata e ad entrare nelle camere del reparto al terzo piano, rubando denaro ad una paziente 78enne di Tolentino e alla donna che le faceva assistenza, una peruviana, residente a Treia.

Dopo la segnalazione, intorno alle 5.30, gli agenti di polizia erano riusciti ad individuare e a bloccare Galassi sempre all’interno dell’ospedale: addosso aveva l’esatta somma rubata alle due donne, 315 euro. Il denaro recuperato dagli agenti della questura di Macerata era poi stato restituito alle due donne. L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato e messo agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina in tribunale a Macerata.

Galassi, difeso dall’avvocato Luca Sartini, non era presente in aula per l’udienza di convalida dell’arresto, perché era nel frattempo stato ricoverato per un malore che lo aveva colpito nella notte tra venerdì e ieri. Il suo legale ha chiesto una misura meno afflittiva e il giudice Enrico Pannaggi ha disposto per Galassi l’obbligo di firma tre volte alla settimana, in attesa della direttissima.