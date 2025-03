Successioni, eredità e liti in famiglia. Ecco il decalogo del notaio Belogi

"Non fate da soli. Per queste faccende rivolgetevi ad un professionista". L’Associazione nazionale della polizia di Stato ha organizzato un incontro con il notaio Giuseppe Belogi: al centro eredità, donazioni e imprevisti nelle compravendite. Dopo i saluti degli assessori Katiuscia Cassetta e Paolo Renna – il quale ha ricordato "che i litigi in famiglia nascono spesso in tema di eredità", e rimarcato che "i notai fanno un lavoro sociale" –, Belogi ha chiarito molti aspetti legati soprattutto a temi come successione e appunto eredità. Durante l’incontro, partecipatissimo, a cui il notaio ha dato un taglio molto pratico, si sono indagati aspetti normativi sui testamenti, che possono essere "olografi, pubblici o segreti. Nel nostro sistema ci sono diritti riservati a figli, mogli o mariti e discendenti. La volontà di chi viene a mancare non può prescindere da certe norme". Belogi – introdotto dall’ex questore Giorgio Iacobone, presidente dell’Anps – ha raccontato le esperienze vissute in quarant’anni di professione, ed ha evidenziato che "in caso di patrimoni cospicui, con più figli a mio avviso è necessario intervenire con un testamento, che permette di sistemare le cose. Se ci sono immobili, è il caso di rivolgersi ai tecnici. Se si hanno quote societarie di maggioranza è opportuno lasciare la quota ad una persona o pensare di istituire un trust". Il trust è un istituto anglosassone in cui il disponente consegna degli immobili ad una persona di fiducia perché ne disponga, distribuendo poi gli utili agli eredi. "Va specificato – spiega Belogi – che gli accordi tra figli non valgono nulla, il nostro diritto non prevede patti successori. È un peccato, perché un accordo potrebbe risolvere molti problemi. Con il patto di famiglia, come avviene nel caso di molte aziende familiari in cui un figlio diventa socio, un genitore, con il consenso degli altri eredi legittimi, può trasferire la sua partecipazione al figlio, corrispondendo ai legittimari la quota a cui avrebbero avuto diritto".

Lorenzo Fava