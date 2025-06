Successo al maneggio Primaluce. Tutti in sella per il Mountain Trail

Grande successo per il Mountain Trail a Civitanova Alta. La manifestazione si è svolta nel maneggio Primaluce, dedicato a una disciplina equestre in forte crescita che unisce tecnica, fiducia e collaborazione tra cavallo e cavaliere. Numerosi i partecipanti davanti a un pubblico curioso e interessato, testimone del crescente interesse verso questa attività aperta a bambini, adulti, principianti ed esperti, con qualsiasi tipo di cavallo.

Il Mountain Trail si distingue per l’utilizzo di ostacoli artificiali vari – come ponti, passerelle, labirinti e ruscelli – che simulano situazioni naturali, affrontabili sia da terra che in sella. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di promozione dei nuovi corsi attivati dal centro ippico Primaluce, che intende rendere questa disciplina accessibile a un pubblico sempre più ampio, in un contesto educativo, ludico e formativo.

Per informazioni sui corsi e sulle prossime attività in programma al maneggio, si può chiamare il numero 346.3982286, oppure scrivere a baffoalessandro@gmail.com, oppure a www.maneggioprimaluce.it.