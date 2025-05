Successo di Stracassero e Motogiro

Grande successo per la Stracassero organizzata dal Gruppo podistico Avis di Castelraimondo. Il percorso competitivo e la camminata hanno richiamato atleti da tutta la regione, ma anche famiglie e bambini. Il presidente Maurizio Guido e il suo collaboratore Fabio Scuriatti ringraziano i volontari che si sono messi a disposizione. Il sindaco Patrizio Leonelli si è complimentato con gli organizzatori.

Successo anche per il "Motogiro aperitivo per i bambini del Salesi", organizzato dal Bar Luna con il patrocinio del Comune e la partecipazione dell’associazione no profit 2 Wheels 4 Benefit di Petriolo: il ricavato andrà ai piccoli dell’ospedale pediatrico di Ancona.