Successo per gli chef Kana. Padre e figlio premiati dall’Aic

Gli chef Kana, padre e figlio, trionfano ai campionati nazionali Aic, portando in alto il nome della cucina marchigiana. Si sono conclusi i campionati nazionali Aic 2024, ospitati al Grand Hotel President di Siderno, in Calabria. La manifestazione, simbolo di alta formazione culinaria, ha visto protagonisti chef emergenti e professionisti di tutta Italia. Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione si sono distinti i rappresentanti delle Marche, che hanno saputo incantare giuria e pubblico sia nella categoria Junior Chef sia nella Squadra Senior. Nella categoria Junior Chef, la vittoria è andata al giovane Francesco Kana, 15 anni, già una promessa della cucina italiana. Con il suo piatto, Pollo d’Autunno, ha saputo unire tradizione e modernità, conquistando il cuore dei giudici con tecnica, gusto e una visione matura per la sua età. Nella categoria Squadra Senior, le Marche hanno brillato grazie al team Frascarelli, composto dal capitano Jan Kana, chef dell’hotel San Crispino di Trodica di Morrovalle, dalla talentuosa Luana Bellofiore e da Francesco Kana. Il trio ha saputo proporre un percorso culinario unico, dedicato al coniglio marchigiano, simbolo di sapori autentici e versatilità in cucina. "Questa vittoria non è solo un traguardo personale, ma una celebrazione della cultura culinaria marchigiana e della passione per il nostro mestiere. Sono felice di aver condiviso questa esperienza con mio figlio e il mio team, che hanno dimostrato una dedizione straordinaria" ha detto Jan Kana.