Successo per il motoraduno di Bolognola

Sono stati tantissimi i motociclisti che hanno risposto all’invito del Moto club recanatese "Franco Uncini" e domenica scorsa hanno partecipato al 17° Motoraduno di Bolognola con l’adesione dell’Aido, Associazione italiana donazione organi, nel quinto Memorial Andrea Pavoni, il giovane motociclista recanatese che nel 2016 rimase vittima di un incidente stradale. A dare il via, in mattinata, alla passeggiata su due ruote l’assessore Alfredo Lo Presti e ad aprire la carovana dei motociclisti è stato proprio il campione Franco Uncini con la sua Suzuki RGSX. La giornata si è conclusa a Pievebovigliana con le premiazioni: il quinto Memorial Pavoni è andato al Moto Club Morrovalle; per gli isolati extra regione a Mauro Malatesta proveniente dall’Abruzzo, per gli isolati regione il primo premio se lo è aggiudicato Marzio Rosati del Moto Club Serangurina, il secondo Alessandro Cantarini (Moto Club Perla dei Monti) e il terzo Simone Concetti (Moto Club Servigliano). Per gli extra regione premiato il Moto Club Nico Martinelli di Montepulciano. La giornata si è conclusa con una ricca lotteria e con i ringraziamenti del presidente Daniele Cesca e di Franco Uncini a tutti i partecipanti. Il prossimo appuntamento è per il 17 e 18 agosto con il 20° motoraduno della papera che si svolgerà in piazza Giacomo Leopardi a Recanati.