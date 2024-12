Successo per il primo weekend di ’Evo’

Grande successo per "Evo - I linguaggi della Tipicità", iniziativa che ha animato il cento storico della città. Più di 1.500 le presenze giunte per incontri, mostre, giardini urbani e degustazioni guidate. Tanti anche i giornalisti, i personaggi noti, gli influencer e gli imprenditori che con le associazioni, l’ateneo e le scuole hanno contribuito al successo della manifestazione, organizzata dal Comune di Macerata e Tipicità con una squadra di ben 23 entità collaboratrici. "Questo evento è nato quattro anni fa sotto Covid, nulla di simile era mai approdato in città – ha detto Laura Laviano, assessore allo Sviluppo economico –. Un appuntamento in grado di unire ambiti come il settore agroalimentare, l’artigianato, il turismo e la cultura, creando sinergie tra innovazione, sostenibilità e tradizione". "Questa quarta edizione rappresenta un evento altamente innovativo, proiettato al futuro, che delinea una panoramica su alcuni dei principali linguaggi di questo millennio", ha aggiunto Angelo Serri, direttore di Tipicità. Ma Evo non finisce qui: per tutto il periodo dell’Avvento, fino al 22 dicembre, animerà i locali aderenti con proposte gustose per assaggiare i sapori del territorio. Da Sugo all’Osteria dei Fiori, passando per il Dumpling bar, il Beer Bang, Tutto Pepe, Hab e La Rotonda. Al ristorante Palace, l’Associazione commercianti di Macerata organizza, il 20 dicembre, una cena di beneficenza con la presenza speciale di Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus e della Nazionale. L’iniziativa è patrocinata da Comune, Associazione Anima Caffè Letterario e Anas regione Marche. Info su www.tipicita.it.