Successo per le feste di San Girio

Anche quest’anno la festa di San Girio, a Potenza Picena, si è conclusa al termine di un ricco calendario di iniziative e una grande partecipazione di pubblico. Tra gli spettacoli dei giorni scorsi è andato in scena il concerto della band "Equipe 84 la storia", oltre a tante altre esibizioni dal vivo e dj-set. Un appuntamento storico e ormai di successo che è stato organizzato dal comitato di San Girio, con il contributo del Comune. Ai festeggiamenti hanno partecipato il sindaco Noemi Tartabini e il governatore delle Marche Francesco Acquaroli.

"Un ringraziamento doveroso va al comitato organizzatore che si impegna per rinnovare una tradizione preziosa per la città – sottolinea il Comune potentino –. Grazie pure all’Avis, alla polizia locale, ai carabinieri, alla protezione civile, alla Croce Rossa, all’associazione nazionale carabinieri e tutti coloro che si sono spesi per la riuscita della manifestazione".