Successo per le giornate inaugurali dell'Antiquarium a Pievefavera

Caldarola, 10 aprile 2025 - Lo scorso fine settimana, dopo i lavori di ristrutturazione, ha riaperto le porte ai visitatori il museo Antiquarium di Pievefavera. Questo conserva i reperti provenienti dagli scavi e dal territorio al fine di raccontare, attraverso oggetti di uso comune, le fasi significative della vita dell'antico sito, che testimoniano la presenza umana databile dalla media età repubblicana fino all’età imperiale romana. La sua collezione archeologica è anche il frutto dei ritrovamenti casuali restituiti dal territorio, grazie anche al senso civico di tanti cittadini, su tutti il dottor Analdo Mazzanti che insieme a sua moglie Anna Cerruti negli anni 70 scoprì diversi reperti, sia sulla riva del lago che nei terreni vicini. Mazzanti, rispettando il Codice dei beni culturali, non si fermò alla donazione ma in tanti anni si è occupato anche di una prima classificazione e poi della divulgazione avvenuta anche grazie alla stampa locale e all’interessamento di studiosi marchigiani e non solo che hanno raccontato dell’importanza di questo sito e di alcuni reperti in particolare, in diverse pubblicazioni nel tempo. Ora lo scavo sistematico della Soprintendenza, che ha interessato la villa romana rinvenuta nell’area adiacente all’Antiquarium, ha permesso di portare in luce significativi reperti. Sabato, tra gli intervenuti al taglio del nastro, Giampiero Feliciotti, presidente dell’unione montana dei Monti Azzurri, che ha ricordato come questa opera sia stata il frutto anche del lavoro di alcuni amministratori del passato come Fedro Buscalferri, Fabio Lambertucci, oltre ai sindaci che proseguirono la loro opera. Il primo cittadino Giuseppe Fabbroni ha sottolineato il lavoro corale portato avanti: “Il nostro auspicio è che nel prossimo futuro la Soprintendenza, che ci è stata molto vicina, possa continuare ad effettuare nuovi scavi, utili a restituire tracce importanti del nostro passato”. Ospite dell’inaugurazione anche Quochi Pallotta, della famiglia proprietaria del Castello, che tra circa un anno vedrà la grande riapertura. Domenica oltre novanta persone provenienti da diversi comuni marchigiani hanno partecipato all’evento che ha consentito di vedere i reperti con la spiegazione delle esperte della Soprintendenza Federica Erbacci e Francesca Pettinari. I presenti sono stati conquistati anche dalla passeggiata naturalistica con la guida ambientale escursionistica Martina Zura Puntaroni e dalla performance artistica con Elena Fioretti e Mauro Capenti, ex sindaco, componente del gruppo dei volontari “Cittadini attivi”. Autrice dell’adattamento Genny Ceresani. Dopo la visita al lapidario, l’iniziativa si è chiusa nella piazzetta del Circolo Acli con la degustazione con pane bruschettato e olio evo varietà Coroncina. Aperture anche questo fine settimana, sabato e domenica. L’Antiquarium poi resterà aperto al pubblico il sabato e la domenica pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 dal prossimo 25 aprile e su prenotazione per i gruppi. Per informazioni: 0733.656529 int. 201, oppure 3388044340. I pannelli espositivi all’interno dell’Antiquarium accompagneranno i visitatori. Una delle novità di questo allestimento è l'intento di rendere l'archeologia un tema comprensibile e interessante per tutti, con un particolare focus sul coinvolgimento dei più giovani e degli studenti.