Successo per "Puliamo il canale"

"Missione compiuta! Grazie al contributo di tutti i partecipanti, che hanno fatto un lavoro straordinario, il canale è finalmente pulito: a breve sarà presentata una proposta di messa in sicurezza e rigenerazione. Una mattinata faticosa, ma che ha dato grandi soddisfazioni, vissuta con entusiasmo e spirito di condivisione". Questo il commento del circolo Legambiente Il Pettirosso di Tolentino, che domenica scorsa ha organizzato l’iniziativa "Puliamo il canale", patrocinata e supportata da Comune, Cosmari e Protezione civile. Il ritrovo, all’area verde del Ponte del Diavolo, è stata occasione di cittadinanza attiva, per prendersi cura del territorio e contribuire alla rigenerazione della propria città; hanno partecipato anche studenti e docenti dell’istituto comprensivo Lucatelli, partner del progetto "Lavori in Corso". Oltre ai volontari del Pettirosso, hanno partecipato cittadini, associazioni e rappresentanti dell’amministrazione.