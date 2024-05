Sud Italia, Thailandia e Stati Uniti: "Vacanze, già tante prenotazioni"

Le bellezze del sud Italia, ma anche l’estero con Thailandia, Indonesia e Stati Uniti. Queste le mete più gettonate per le ferie estive e sono tantissimi i civitanovesi che hanno già prenotato la loro vacanza per il mese di agosto. Come di consueto, saranno tanti i giovani pronti a partire, una volta finiti gli esami di maturità, per le destinazioni dove si possono trovare svago e divertimento ad un prezzo contenuto.

"Le richieste stanno arrivando per il periodo che comincia dalla fine della scuola – ha spiegato Francesca Cerolini, titolare dell’agenzia di viaggio Travel Lust, in via Regina Elena, a Civitanova –. Già da tanto tempo, invece, sono arrivate le prenotazioni per il mese di agosto. Quest’anno le mete più richieste sono, per quanto riguarda l’Italia, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna e la Calabria, che ad esempio ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, richieste anche per le isole più piccole, come Lampedusa. Queste le mete per le quali ci si sta muovendo anche adesso, come pure per quelle a medio raggio, raggiungibili dunque nel giro di circa quattro ore, come ad esempio la Grecia. Per le mete a lungo raggio chi aveva intenzione di partire si è mosso, invece, per tempo per prenotare: destinazioni come Thailandia, Indonesia, ora anche il Mar Rosso, che è tornato tra le richieste delle persone, e Stati Uniti. In questo momento poi le tariffe per i voli verso gli Stati Uniti sono ottime, più alte quelle verso l’Oriente".

Sono tanti anche gli studenti che, terminati gli esami di maturità, stanno organizzando il loro viaggio. "Le mete più gettonate – aggiunge –, da metà luglio in poi, per i viaggi della maturità, sono Croazia, Malta e Corfù, mete economiche molto frequentate dai ragazzi. Non appena saranno finite le scuole si muoveranno anche le famiglie con i bambini e, come al solito, coppie e gruppi di amici sono quelli che si rivolgono in agenzia per organizzare il loro viaggio", ha concluso Francesca Cerolini di Travel Lust Viaggi.

Chiara Marinelli