Sughitti, riconoscimento in Senato Arriva il marchio "Sagra di Qualità"

La "Sagra dei sughitti" ottiene il marchio "Sagra di qualità". Alla cerimonia oltre al senatore Antonio De Poli promotore dell’iniziativa, hanno partecipato il presidente dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia Antonio La Spina e Sandro Pappalardo consigliere Enit, introdotti da Adriana Volpe. A ritirare l’attestazione per la Pro Loco di Montecassiano è stato il presidente Fiorenzo Pergolesi, accompagnato da una rappresentanza di volontari della Pro Loco e dell’amministrazione. La "Sagra di qualità" identifica le manifestazioni a carattere locale che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti tipici dei territori e la tutela della cultura, del folklore, delle tradizioni, del turismo e dell’economia del territorio. "Un obiettivo conseguito grazie al costante impegno dimostrato in questi anni dai volontari a cui dedico questo traguardo, è grazie a tutti loro se la sagra è arrivata a questo livello – ha detto il presidente Pergolesi –. Questo riconoscimento ci dà la carica per continuare a fare ancora meglio". "La nostra amministrazione – ha spiegato l’assessore Ilaria Matteucci – è da sempre al fianco della Pro Loco, insieme è stato fatto un grande lavoro di promozione e valorizzazione. Siamo orgogliosi di questo risultato che premia il grande lavoro di gruppo che c’è dietro alla riuscita della sagra che, tra gli obiettivi, ha quello di tramandare alle giovani generazioni l’importanza di mantenere viva la tradizione che ruota intorno ai sughitti".