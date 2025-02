"Sugli abeti polemica senza chiedere"

"È sempre più facile e approssimativo alimentare polemiche inconsistenti piuttosto che informarsi. Informarsi costa impegno e, spesso, competenze. Sarebbe stato più utile un maggior spirito costruttivo e collaborazione". Così il sindaco Andrea Michelini risponde in modo secco e diretto alle polemiche che erano state lanciate via social dall’ex assessore Attilio Fiaschetti. Quest’ultimo aveva attaccato la giunta di Porto Recanati su Facebook, sostenendo che degli "alberi sono stati lasciati seccare al deposito comunale", per poi condividere una foto che ritraeva la situazione incriminata. Ma il primo cittadino ha subito voluto far chiarezza. "In questi giorni sui social circola un post con la foto di alcuni abeti utilizzati per l’allestimento del bosco natalizio, stoccati nel piazzale del magazzino comunale – afferma Michelini –. Come noto, il Comune aveva messo gratuitamente le piante a disposizione dei cittadini che ne avessero fatto richiesta. Degli originari abeti oltre la metà sono già stati ritirati e messi a dimora. Ne restano circa 25, di cui una decina prenotati e non ancora prelevati. I rimanenti sono stati consegnati alla comunità Cenacolo di Montorso, mentre quattro saranno smaltiti in discarica in quanto secchi".