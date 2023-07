"Sugli asili nido non bisogna incolpare la Capponi"

Sul caos asili nido Fratelli d’Italia mette le responsabilità sulle spalle dell’assessorato di Ermanno Carassai (Lavori pubblici) e dell’istituto Paolo Ricci, e difende il proprio assessore Barbara Capponi (Servizi educativi) da Alfredo Perugini, presidente del Paolo Ricci, indicata come amministratore a cui l’emergenza asili era stata prospettata con largo anticipo. Igor Pettinelli, responsabile cittadino di FdI, censura "il gioco dello scaricabarile" e ricorda che "il gestore dei nidi comunali è il Paolo Ricci". Quanto alla chiusura di due nidi per lavori finanziati dal Pnrr "è specificato come manutenzioni e ristrutturazioni rimandino all’esclusivo settore patrimoniolavori pubblici e nel referente tecnico il dirigente del medesimo settore, il quale sta lavorando alla questione esplorando più ipotesi". Sottolinea che "l’assessorato della Capponi prevede il controllo della gestione del servizio erogato e nessuna competenza sulla questione strutture". Conclude chiarendo che l’istituto Paolo Ricci nella convenzione per la gestione degli asili "risulta direttamente responsabile della qualità del servizio e delle attività nella sua interezza. Fratelli d’Italia resta pronto a collaborare e proseguirà a lavorare con serietà per questa esigenza, ma necessitano onestà intellettuale, collaborazione reciproca e non strumentalizzazioni di basso livello per un po’ di visibilità".