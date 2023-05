"Sui container affermazioni prive di fondamento"

"Affermazioni prive di fondamento". Il presidente del Consiglio Alessandro Massi replica al consigliere di minoranza Massimo D’Este (Tolentino Città Aperta) sui container. "Credo che lui e la sua coalizione abbiano fatto un minestrone di argomenti – prosegue Massi – cercando di creare confusione sulla gente e gettare discredito su di me e Alessia Pupo (vicesindaco, ndr). Qui ’gatta ci cova’, magari sarà stato imbeccato da qualcuno della coalizione di Luconi con cui alcuni esponenti del Pd trovano spesso terreno comune in polemiche e attacchi personali". La minoranza aveva ricordato il fatto che entrambi per un certo periodo fossero stati nella precedente amministrazione (avallando quindi alcune scelte). "Se D’Este si riferisce ai container, io ero un semplice consigliere e non assessore, mentre la Pupo non si era neanche candidata. La delibera di istituzione dell’area container è del dicembre 2016 – prosegue Massi –. Tutte le scelte successive sono state fatte in situazione di preoccupante emergenza, mentre le disposizioni più recenti non attengono a me e Pupo, fuori dall’amministrazione dal 2019. Fosse stato per me avrei chiuso i container da circa due anni. Se D’Este si riferisce invece alle case al posto delle Sae occorre sottolineare come le scelte di Pezzanesi siano state sostenute e finanziate in primis dall’allora governo regionale Pd e mai contestate dal governo Conte a guida 5 Stelle; chieda quindi conto non a Massi e Pupo, ma ai partiti che lo hanno sostenuto".