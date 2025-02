"Sui fondi di Castelli solo silenzio"

Il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Alfredo Riccioni, non ha ancora commentato la notizia dell’assegnazione di 30 milioni di euro, né con un plauso né manifestando soddisfazione. Pertanto interveniamo noi come gruppo di minoranza, avendo lavorato con grande impegno e determinazione per ottenere queste integrazioni di risorse". A parlare è l’opposizione, ovvero i tre consiglieri Mauro Falcucci, l’ex sindaco, Ovidio Valentini e Angela Ceccarelli, che interviene sui 30 milioni di euro in più stanziati per le opere di urbanizzazione (portando il nuovo contributo complessivo a quasi 50 milioni) grazie all’intesa raggiunta in cabina di coordinamento sisma, presieduta dal commissario Guido Castelli. Un aumento di fondi per la ricostruzione pubblica concesso anche per altri Comuni.

"La precedente amministrazione, guidata da Mauro Falcucci, ha raggiunto risultati noti e resi pubblici attraverso la relazione di fine mandato, documentando circa 120 milioni di euro destinati alle opere pubbliche – spiega la minoranza –. Oggi, dopo una lunga attesa e un iter interminabile di riunioni e conferenze alle quali non hanno partecipato gli attuali amministratori comunali, e se vi hanno partecipato siamo certi che nessuno se ne è accorto, finalmente si raggiunge un primo traguardo con l’ordinanza di Castelli, che dispone l’auspicato indispensabile stanziamento, invocato da anni. Tuttavia, il silenzio dell’amministrazione in carica desta grande preoccupazione. Il Comune, in totale stallo amministrativo e con un organico carente rischia di incontrare notevoli difficoltà nell’utilizzare queste ingenti risorse. Ad oggi, non è ancora stato approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici, bloccando la ricostruzione in gran parte del territorio comunale. Non ci risulta che l’attuale amministrazione abbia intrapreso alcuna iniziativa in tal senso".