"Sui lavori Marchiori non risponde. La butta soltanto in ’caciara’"

"Marchiori non risponde e la butta in ‘caciara’, abbiamo colpito nel punto giusto". Avs, Strada comune e M5S controreplicano all’assessore ai Lavori pubblici riproponendo le domande poste sui cantieri, parlando di piscine, ascensori in piazza Garibaldi e via dei Velini. Rispetto all’aumento dei costi per le piscine, Marchiori aveva dichiarato che "non graveranno sul bilancio pubblico". "Dice una falsità – spiegano Andrea Maurilli, Alberto Cicarè e Roberto Spedaletti –. Il milione e mezzo che pagheremo sarà a carico dello Stato, cioè di tutti noi. Non cerchi di ingannare i suoi concittadini in modo così banale. A questo punto ripetiamo le domande puntuali a cui si ostina a non rispondere. È vero che lei e l’amministrazione comunale intera avete rinunciato a un milione per la realizzazione di una piazza Garibaldi pedonale e accogliente, scegliendo invece un progetto che prevede degli ascensori che nessuno userà mai? Da più di un anno – aggiungono – avete bloccato una delle principali vie di accesso e di uscita da Macerata sostenendo che se non aveste dato inizio ai lavori il Comune avrebbe perso dei fondi già stanziati per la ricostruzione. Ma è vero o no che la sua amministrazione ha rinunciato alla terza corsia da Villa Potenza per utilizzare finanziamenti legati al Pnrr per un’opera che non migliorerà per niente l’accessibilità a Macerata, se non per le migliaia di persone – scrivono sarcasticamente – che andranno su e giù sui nuovi marciapiedi?".