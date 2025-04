"Sui rifiuti serve un’ottica più ampia"

"È necessaria una gestione dei rifiuti realmente integrata e innovativa, fondata sui principi dell’economia circolare, rafforzando il sistema di raccolta differenziata, puntando non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità dei materiali raccolti. Ed è decisivo investire nella valorizzazione dei sottoprodotti e nella nascita di nuove filiere industriali per il riutilizzo e la trasformazione". Così Paola Giorgi, vicecoordinatore regionale di "Base Popolare Marche", alla luce del ciclico riemergere della questione discarica nell’Ato 3 di Macerata che dimostra "tutta l’urgenza di un cambiamento profondo nel modello di gestione dei rifiuti". "Il territorio maceratese – sottolinea la Giorgi – ha esaurito la capacità dei suoi impianti di smaltimento. Nonostante l’elevata percentuale di raccolta differenziata, emergono in modo evidente i limiti di un sistema basato ancora sulla discarica: una soluzione datata, poco sostenibile e in contraddizione con ogni serio progetto di valorizzazione del territorio. Chiusa la fase di consultazione da parte della Provincia, ora si apre della valutazione delle osservazioni presentate da Comuni, comitati civici e portatori d’interesse". Secondo la Giorgi è comprensibile che i Comuni difendano il proprio territorio, ma il vero problema è che manca una visione territoriale ampia. "È arrivato il momento di avviare una riflessione matura e trasparente sul tema della termovalorizzazione, senza pregiudizi ideologici, mettendo a frutto i risultati già raggiunti nella differenziata e attivando accordi interregionali con le regioni limitrofe – conclude –. Una gestione condivisa e responsabile degli impianti può garantire un equilibrio tra esigenze ambientali, economiche e sociali. L’attuale sistema, basato sulla sola logica del "non nel mio giardino", produce frammentazione, isolamento e assenza di visione".