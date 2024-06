Suicida in carcere l’ex marito di Rapposelli

Si è tolto la vita nel carcere Castrogno di Teramo Giuseppe Santoleri, l’ex marito della pittrice Renata Rapposelli. L’uomo, 74enne e malato, stava scontando la condanna a 18 anni per l’omicidio – in concorso con il figlio Simone – della donna, 64enne di Ancona. Questo era avvenuto nel 2017 nella casa dei Santoleri a Giulianova (Teramo). Il cadavere era stato ritrovato nelle campagne di Tolentino, mesi dopo la scomparsa della donna. Giuseppe Santoleri era stato condannato in primo grado a 24 anni, pena poi ridotta a 18 in secondo grado. Secondo i giudici, l’esecutore materiale del delitto della pittrice era stato il figlio Simone, condannato a 27 anni.

Secondo fonti del carcere, il 74enne nella notte tra venerdì e ieri si sarebbe soffocato nel letto. L’anziano aveva chiesto il trasferimento in una struttura alternativa al carcere. Richiesta che era rimasta inascoltata. Pur essendo in attesa di una nuova decisione (dopo un altro rinvio) del tribunale di sorveglianza, avrebbe preannunciato di non voler aspettare l’udienza di luglio. Si tratta del 44esimo detenuto che si toglie la vita dall’inizio dell’anno nelle carceri italiane. La procura ha aperto un’indagine.

Il corpo di Renata Rapposelli era stato trovato in contrada Pianarucci, in un dirupo vicino al Chienti. Il Reparto investigazioni scientifiche era guidato dal maggiore Eva Sacchi, geologa ed esperta di botanica, intervenuta anche per i casi di Elisa Claps e Melania Rea; sul posto anche un altro consulente famoso, l’investigatore Ezio Denti, perito della difesa di Massimo Bossetti nel processo Yara.

A denunciare la scomparsa della donna era stato un gruppo di religiosi, che frequentava ad Ancona. Il corpo era stato riconosciuto solo dagli abiti e da alcuni accessori, poi con la conferma del test del Dna.