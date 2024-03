Sul campo della Sangiustese . Maceratese prorompente

Sangiustese

0

Maceratese

3

SANGIUSTESE (3-4-2-1): Monti; Morresi (31’ st Ferrari), Trillini, Sabatini; Marini, Sfasciabasti (13’ st Sauchelli), Lattanzi (31’ st Palmieri), Tombolini (23’ st Monachesi); Gaspari, Tulli; Handzic (1’ st Del Brutto). A disp.: Cingolani, Cappelletti, Calcabrini, Del Gobbo. All. Giandomenico.

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Martedì, Strano, Vittorini, Luciani (16’ st Edoardo Ruani); Mancini (29’ st Massei), Pagliari (16’ st Nicolosi), Gomis; Minnozzi (22’ st D’Ercole), Perri (35’ st Damiano), Cirulli. A disp.: Amico, Di Ruocco, Iulitti, Compagnucci. All. Pieralvise Ruani.

Arbitro: Bogo di Oristano.

Reti: 34’ Perri, 23’ st e 47’ stD’Ercole.

È dolce il derby per la Maceratese che acciuffa il quinto posto in coabitazione con il Castelfidardo, è invece molto amaro per la Sangiustese scivolata al penultimo posto assieme al Montegiorgio. I biancorossi pressano alti gli avversari che commettono tanti errori e non mostrano quell’atteggiamento indispensabile per chi sta lottando per la salvezza. È anche vero che la squadra di Giandomenico deve forzatamente rinunciare a Pigini, Sopranzetti Vieira, Omiccioli e dalla ripresa anche alla punta Handzic. La punizione vincente di Perri fa da spartiacque della gara perché da quel momento i biancorossi fanno registrare un netto predominio che si traduce nelle premesse per altri gol. In precedenza la Sangiustese si rende pericolosa quando Gaspari (19’) serve un invitante pallone a Handzic che non stoppa bene. La Maceratese risponde con Cirulli e Minnozzi fino a quando Perri (34’) non sblocca il risultato su punizione con la palla che rimbalza davanti al portiere. La Sangiustese accusa il colpo e la Maceratese potrebbe fare ancora male: Gomis scivola in area al momento decisivo (37’), o come quando Monti (41’) rinvia su Cirulli e la palla finisce sul fondo e, soprattutto, quando (46’) Perri calcia forte con la palla che colpisce la parte interna della traversa e torna in campo. Nella ripresa Del Brutto (4’) calcia con poca forza, dall’altra parte ci prova Minnozzi (19’) con Monti che non si lascia sorprendere. La Maceratese pressa gli avversari, i biancorossi recuperano palla e D’Ercole (23’) lascia il segno con un preciso diagonale che s’infila a fil di palo. La Maceratese si porta sul doppio vantaggio. La Sangiustese potrebbe rientrare in gara, ma Del Brutto (25’) non inquadra lo specchio della porta. La Maceratese si rende pericolosa con D’Ercole (27’) e Monti respinge. Nel finale è un botta e riposta: Monachesi (43’) calcia fuori; Gagliardini in due tempi neutralizza il tiro di Tulli, poi Damiano tenta inutilmente la via del gol, Gaspari (48’) ha la palla buona per segnare ma sbaglia la mira. Infine (49’) Edoardo Ruani mette davanti al portiere D’Ercole che segna il 3-0 finale.

Lorenzo Monachesi